Correggio, l'incubo vissuto dopo la denuncia

Correggio (Reggio Emilia), 16 novembre 2023 - Cosa succede dopo la denuncia? Dopo che finalmente una donna vittima di maltrattamenti ha trovato la forza, il coraggio, la voglia, la determinazione di dire basta e di rivolgersi alle Istituzioni del nostro Paese, cosa succede in realtà? Lo racconta Ilaria Bonuccelli, autrice di “Violenzissima. Le scuse e i pregiudizi che assolvono i violenti”, il libro inchiesta sulla violenza contro le donne e sugli esiti giudiziari dei casi di maltrattamento e abusi, con copertina realizzata da Giulia Maglionico. Sabato 18 novembre alle 17 alla sede di Idee di Gomma, in via del Carmine a Correggio, l’autrice incontra il pubblico in un appuntamento a ingresso libero nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne. Ad aprire la giornata l’intervento di Fabio Testi, sindaco di Correggio, ed Erica Tacchini, consigliere comunale con delega alle pari opportunità. A moderare il dibattito, Francesca Baboni, critico d’arte e curatrice. L’assessore a Welfare e Coesione Sociale, Maria Chiara Oleari, ha sostenuto l’iniziativa: “Fra poco – dice – arriva la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ci teniamo a dare un segnale forte. Ci interessa discutere delle varie forme di violenza sulle donne, anche e soprattutto di quelle nascoste. Perché le storie di violenza non finiscono con la denuncia, anzi. Spesso proprio dalla denuncia cominciano storie di difficoltà enorme, che il più delle volte rimangono nell’ombra, quando la Giustizia del nostro Paese fatica a riconoscere le varie forme di violenza, a dare risposte concrete ed immediate a problemi concreti ed immediati”.