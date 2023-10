Correggio, lite con coltello per riottenere l'anello

Correggio (Reggio Emilia), 5 ottobre 2023 – Nei pressi di un bar a Correggio è scoppiata la lite, tra un uomo di 37 anni e un altro di 55 anni, pare per l’appropriazione di un anello. I passanti hanno dato l’allarme al 112, con l’intervento dei carabinieri sul posto. Il 55enne era in possesso di un coltello da cucina, che è stato recuperato e sequestrato. Mentre l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 37enne dovrà rispondere del reato di appropriazione indebita dell’anello oggetto del contendere. E’ accaduto l’altro pomeriggio a Correggio. Pare che il 37enne non volesse restituito l’anello al proprietario 55enne, che l’aveva perso nell’auto di un amico. Il diverbio verbale si è trasformato in violenza, fino alla comparsa del coltello tra le mani del 55enne. I carabinieri hanno riportato la calma prima che la situazione potesse degenerare e provveduto poi alle denunce dei due uomini alla magistratura reggiana per il possesso del coltello e per l’appropriazione indebita dell’anello.