Sequestrata e chiusa in camera con la figlia minore per due giorni: denunciato compagno e ‘suoceri’

Correggio (Reggio Emilia), 24 aprile 2025 - I carabinieri di Correggio stanno indagando sull’ennesimo caso da "codice rosso". Per circa quattro anni, una donna sarebbe stata vittima di gravi maltrattamenti da parte del compagno, anche durante la gravidanza e in presenza della figlia minore.

Le vessazioni erano continue: insulti, minacce, aggressioni con pugni, schiaffi e calci, che si ripetevano periodicamente. In più occasioni, approfittando dei momenti in cui la donna dormiva, l’uomo avrebbe anche abusato sessualmente di lei. A fine gennaio un grave episodio, avvenuto con la complicità dei genitori dell’uomo. Lui avrebbe strattonato la compagna, tirandole i capelli fino a farla cadere, per poi colpirla con calci e pugni, prima di chiuderla a chiave in camera per due giorni con la figlia minore, alimentata solo con acqua.

Grazie a una distrazione del compagno era riuscita ad allontanarsi, per poi chiedere aiuto. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 37 anni, abitante a Correggio: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. Coinvolti anche la madre sessantenne e il padre settantenne dell’uomo, denunciati a vario titolo per lesioni personali e sequestro di persona. A carico del 37enne, oltre alla denuncia, anche il divieto di espatrio e il divieto di avvicinamento alle vittime, ora collocate in una struttura protetta, fino al divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.