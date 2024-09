Correggio, maxi controlli in centro e periferia

Correggio (Reggio Emilia), 25 settembre 2024 - L’aumento della percezione di insicurezza da parte di molti cittadini, a Correggio, dovuto a una lunga serie di furti, episodi di violenza, truffe e spaccio di droga in luoghi frequentati anche da famiglie, ha indotto le forze dell’ordine ad attuare un’operazione straordinaria effettuata ieri, tra il pomeriggio e la tarda serata, con l’impiego di carabinieri della locale caserma, delle unità territoriali reggiane e dell’Ispettorato del lavoro, con oltre una quindicina di militari impiegati per questo servizio. Si è proceduto al controllo di oltre 150 persone, 90 autoveicoli, quattro esercizi pubblici, alcuni casolari abbandonati, un’attività di compro oro e una decina di soggetti sottoposti a misure alternative giudiziarie. I risultati non sono mancati, con l’arresto di un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestro di oltre mezzo etto di droga, oltre alla denuncia per evasione di un trentenne agli arresti domiciliari, che non era stato trovato a casa. E poi il controllo di una dozzina di pregiudicati, alcuni dei quali fuori dal comune di residenza, la cui posizione ora è al vaglio per la proposta del foglio di via obbligatorio da Correggio. Da aggiungere anche l’identificazione del presunto responsabile di un furto avvenuto in un ristorante della zona. L’arresto per droga è avvenuto nei pressi di un bar, fermando un 18enne senza occupazione fissa. Nei calzini teneva nascoste due dosi di hashish e la perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri sessanta grammi di sostanza, suddivisi in venti dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga. Nei controlli in casolari sono stati trovati giacigli che fanno pensare a un uso recente degli edifici come dormitori di fortuna, alcuni dei quali già segnalati in passato dai cittadini.