Correggio-Modena, sfida farcita di ex. Scandiano a Breganze

Le squadre reggiane di Serie A2 giocano entrambe domani, visto che sia il Breganze che ospita Scandiano, sia Correggio che riceve l’Amatori Modena, giocano i loro incontri interni alle 18 della domenica. Nel derby di Correggio la Bdl Minimotor (33 punti) del tecnico spagnolo Granell attende l’Amatori Modena (14), ora allenato da Roberto Crudeli. Una sfida che vedrà tanti ex: in casa correggese Tudela sfida il suo recente passato, tra i gialloblu Moncalieri, Ehimi, Cunegatti e De Pietri hanno indossato in passato la maglia correggese.

Il Centro Palmer Roller Scandiano (25) gioca a Breganze (40), contro la capolista che è ancora imbattuta: ha un bel distacco sulle inseguitrici, ma non le servirà, perché non c’è promozione diretta, con le prime quattro ai play-off. È comunque lo scontro tra il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, per cui sarà interessante capire chi prevarrà. Mister Mariotti (foto) analizza la gara: "Mi aspetto un Breganze molto aggressivo, anche perché gioca tra le mura amiche. Noi dobbiamo mettere in pista tutto ciò che sappiamo fare, con cuore, carattere e personalità".

In Serie B, oggi alle 15 si gioca Mirandola (4)-Italplastics Correggio (7), alle 17 il derby tra la Rotellistica Sasco Scandianese (15) il Roller Scandiano (7). Curiosità della partita, nel Roller giocano anche Chiara Pisati e Anna Berti, atlete della formazione di A1 femminile della Sasco in prestito ai rossoblù. Domani alle 15, Minimotor Correggio (18)-Pesaro (13).

