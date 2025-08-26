Correggio Music Festival. Due giorni a tutto ritmo

Dopo la prima edizione dell’anno scorso che ha fatto registrare un totale di 15mila presenze, è stato ufficializzato il nuovo programma del Correggio Music Festival in programma il 5 e 6 settembre con dieci concerti in due giorni a ingresso libero.

Si comincia il venerdì sera con Mimì Caruso, vincitrice di X Factor Italia 2024, capace di fondere pop, soul e R&B, distinguendosi per la sua voce unica e la sua presenza scenica, evidenziata pure nel tour estivo italiano con Shablo.

Toccherà poi ai Bnkr44, gruppo di sette ragazzi, un collettivo che ha vinto Sanremo Giovani per poi accedere al Festival di Sanremo 2024, dove gli artisti si sono fatti notare con il brano ’Governo Punk’ e la cover di ’Ma che idea’ insieme a Pino D’Angiò, che era poi volata in classifica fino a diventare disco di Platino.

Questi due ospiti sono anticipati dalle esibizioni di Principe e di Ariostea, la prima dei due vincitori del contest del Correggio Music Festival che porta alla ribalta gli artisti più votati dalla giuria sul palco principale.

Artisti di rilievo anche il sabato sera con Mida (nato a Caracas, con la partecipazione ad Amici 2023, dove è arrivato fino alla finale) e Tredici Pietro (quest’anno ha collaborato con Fabri Fibra nel singolo ’Che gusto c’è’, consolidando il suo ruolo tra i nomi più interessanti del rap italiano).

E poi Fiori d’artificio – cantautore parmigiano il cui nome d’arte nasce da un disegno di una bambina di 6 anni –, il rapper mantovano Glauco, Simone Tosco (in arte Chaze) e, direttamente dal Salento, Urge e Ozzie, i Curly Brothers, con il loro sound tech-house.

Inoltre, sarà possibile produrre magliette personalizzate, arricchire il proprio outfit da festival con make up luccicanti, treccine colorate, tatuaggini. Ci sarà la possibilità anche di conoscere realtà locali come il Centro Labirinto, 3d flix, The Smithing e molte altre. E lo sponsorVeroni mette la ciliegina sulla torta con una proposta food moderna e sfiziosa: dai classici prodotti della tradizione locale, come gnocco fritto ed erbazzone, a proposte moderne, street e accattivanti come hamburger, bacon burger e piadine.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per il 5 e 6 settembre nell’area fiere di via Fazzano a Correggio, per due serate di musica e divertimento.

Antonio Lecci