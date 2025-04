Correggio, nuovi guai per il "ladro seriale"

Correggio (Reggio Emilia), 21 aprile 2025 - Nuova ordinanza di custodia cautelare per il 33enne pakistano ritenuto essere un ladro seriale, che per mesi e mesi avrebbe agito ai danni di abitazioni, negozi e aziende, soprattutto nella zona di Correggio, provocando parecchia preoccupazione tra i cittadini. Lo straniero, già in carcere a Reggio, ha ricevuto il nuovo atto giudiziario relativo a una trentina di reati, in particolare furti riusciti e tentati, oltre a ricettazione, violazione di domicilio e indebito utilizzo di carte e strumenti di pagamento elettronici. Nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari restrittive – prima l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poi l'obbligo di dimora in un Comune di un'altra provincia con divieto di uscita notturna – il 33enne avrebbe continuato indisturbato a compiere furti e reati vari. L'arresto iniziale era scattato il 23 dicembre scorso proprio per la violazione delle prescrizioni. Le indagini, supportate pure dall'analisi delle immagini di videosorveglianza e da varie testimonianze, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire nel dettaglio le incursioni del pakistano. Gli elementi raccolti hanno portato la Procura a richiedere e ottenere dal giudice la nuova misura cautelare, che allunga la permanenza in cella del 33enne.