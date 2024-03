Correggio, obbligo di dimora dopo l'aggressione al bar

Correggio (Reggio Emilia), 11 marzo 2024 – Nuovo atto della vicenda dell’aggressione con rapina, tentativo di estorsione e lesioni in un locale pubblico di Correggio, avvenuto la sera del 22 febbraio, su cui sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della locale caserma. Tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, avevano sfilato telefonino e chiavi dell’auto a un cliente, chiedendo poi denaro per restituire il maltolto. Ne era seguita l’aggressione alla vittima e a due suoi amici, rimasti feriti in modo lieve. Uno di loro era stato arrestato poco dopo dai carabinieri, dopo una breve fuga a bordo dell’auto della vittima, utilizzando le chiavi rubate poco prima per avviare il motore. Gli altri due erano stati denunciati. E ora per uno di questi, di 25 anni, è stata chiesta e ottenuta la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Correggio, oltre all’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. I tre presunti protagonisti della vicenda devono rispondere di diversi reati, dal concorso in furto con destrezza, tentata estorsione, fino a rapina impropria e lesioni personali.