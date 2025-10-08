Correggio, perseguita la collega e finisce ai domiciliari

Correggio (Reggio Emilia), 8 ottobre 2025 - Da circa un anno, non accettando la mancanza di interesse nei suoi confronti da parte della collega di lavoro, un giovane di 27 anni avrebbe iniziato a molestarla, presentandosi quotidianamente sotto casa della donna, appostandosi per diverse ore, inseguendola in auto, chiamandola ripetutamente con un numero anonimo. E alla richiesta della vittima di lasciarla in pace, lui le avrebbe risposto: “Io non la smetto, o mia o di nessun altro”. Fino all’ultimo più grave episodio, col 27enne che nel cortile dell’abitazione di lei l’avrebbe minacciata, colpendola pure con uno schiaffo al volto al tentativo di fuga della vittima, bloccandole le braccia fino all’arrivo provvidenziale di un vicino di casa. La donna era stata poi medicata in pronto soccorso per lesioni guaribili in pochi giorni. Ma è stata soprattutto la paura a restare nella vittima, costretta a cambiare abitudini e a vivere con ansia e timore continuo. Le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato alla denuncia del 27enne per atti persecutori e lesioni personali, con l’aggiunta dell’applicazione degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito ieri dai carabinieri della caserma correggese.