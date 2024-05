Agricoltore punto da un insetto muore dopo giorni di agonia

Correggio (Reggio Emilia), 16 maggio 2024 - Non ce l’ha fatta Luigi Santi, l’agricoltore di 56 anni che nei giorni scorsi era stato colpito da choc anafilattico dopo la puntura di un insetto, nelle campagne dietro casa, a Budrio di Correggio. Dopo alcuni giorni di ricovero nella Rianimazione al Santa Maria Nuova di Reggio, è sopraggiunto il decesso. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Budrio. Era stata la madre Emilia ad accorgersi del figlio privo di sensi in casa.

Pare che al momento del contatto con l’insetto non avesse con sé il farmaco per far fronte agli effetti di questo tipo di punture, di cui era notoriamente allergico. E una volta a casa aveva perso i sensi. Erano intervenuti i soccorsi con ambulanza, autoinfermieristica, l’automedica della Bassa oltre all’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo non distante dall’abitazione in cui si era verificato il gravissimo malore.

L’uomo era stato rianimato da una crisi cardiorespiratoria, ma le condizioni generali erano apparse da subito molto gravi, particolarmente critiche. Era stato comunque trasportato d’urgenza in ospedale. Il decesso è avvenuto alcuni giorni dopo. Luigi Santi lascia la madre Emilia, la moglie Morena, la sorella Paola, nipoti e altri parenti. Dopo i funerali il feretro è stato tumulato al cimitero di San Prospero di Correggio.