Correggio, riaperto il Punto di primo intervento

Correggio (Reggio Emilia), 17 aprile 2023 - Si è svolta in mattinata la cerimonia di riapertura del riqualificato “punto di primo intervento”, l’ex pronto soccorso a Correggio, chiuso da oltre tre anni. Al taglio del nastro presenti autorità locali e il direttore generale dell’Azienda Usl, Cristina Marchesi, con il commissario del Comune, Salvatore Angieri, operatori sanitari e cittadini. Da oggi il servizio di assistenza funziona tutti i giorni, ma solo dalle 8 alle 20, con attività fino alle 23 in caso di presenza di pazienti all’orario di chiusura. Le equipe della struttura dell'ospedale San Sebastiano sono formate da personale medico (di una cooperativa esterna), infermieristico e sociosanitario.

I lavori alla struttura sanitaria correggese sono stati eseguiti su 260 metri quadrati prima occupati dalla struttura di endoscopia, cui si sono aggiunti 150 metri quadrati dati dall’ampliamento dell’ingresso e dalla realizzazione di una seconda camera calda a uso esclusivo del nuovo “pronto soccorso”, destinata ai veicoli che trasportano i pazienti. In questa scelta si è tenuto conto della vocazione riabilitativa del San Sebastiano che riceve pazienti fragili trasferiti da altre sedi. Sono stati riorganizzati e separati i percorsi di pre triage e presa in carico con l’obiettivo prioritario di creare aree di permanenza per i pazienti in attesa di diagnosi secondo criteri di sicurezza e tutela dal possibile contagio Covid-19. I lavori, iniziati nel mese di marzo 2021 (e che, inizialmente, dovevano concludersi entro l’autunno di quello stesso anno) hanno comportato un investimento in fondi pubblici di quasi 1,3 milioni di euro.