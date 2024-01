Correggio, "ripulisce" la casa dopo la ristrutturazione

Correggio (Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 - E’ stato denunciato per un furto avvenuto nell’ottobre di due anni fa, in un’abitazione di Correggio in cui era stato richiesto un intervento di ristrutturazione a una impresa specializzata. Alla fine del lavoro, però il proprietario si era accorto della sparizione di 150 euro, alcuni anelli d’oro, del valore complessivo di circa 3.000 euro, un ciondolo in oro bianco con una perla nera da 1800 euro, un paio di orecchini da duemila euro ed un paio di orecchini pendenti in argento, placcato oro. Immediato il sospetto che ad agire fosse stato l’operaio, un 38enne residente nel Veronese, che era stato lasciato solo in casa durante parte dell’intervento. Le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato proprio al lavoratore, che dopo la ristrutturazione avrebbe anche “ripulito” la casa di denaro e oggetti preziosi. E’ stata contattata l’impresa incaricata dei lavori, ottenendo il nome dell’operaio, scoprendo che lo stesso aveva avuto un simile comportamento pure un altre abitazioni dove era stato a lavorare, oltre che gravato di precedenti penali specifici per furto. Ora, a distanza di tempo, a indagini concluse, l’uomo è stato denunciato per furto.