Correggio, ritrovato a Milano lo studente scomparso

Correggio (Reggio Emilia), 1 ottobre 2024 - Sembra essere finito l’incubo per mamma Arianna. Il figlio 14enne è stato ritrovato dopo che da venerdì scorso si erano perse le sue tracce. Era a Milano, ospite di amici conosciuti in piscina. Pare si fosse allontanato dopo un litigio con la madre, che lo rimproverava per il sospetto che lui avesse iniziato a fumare. Venerdì lo studente di Correggio, su un autobus che lo portava verso Reggio, aveva confidato ad alcuni coetanei l’intenzione di raggiungere la Francia, dove abita il padre. Ma oltre frontiera, con documenti e telefonino lasciati a casa, non c’è mai andato. Era nel capoluogo lombardo, dove in tarda serata è stato riabbracciato dalla madre, dopo essersi dati appuntamento alla stazione centrale. Poco prima era stato un amico del giovane a notare un suo accesso su Instagram. Ha chiesto conferma sull’identità. E quanto l’ha avuta ha subito spiegato all'amico come mamma Arianna fosse preoccupata, in pensiero per lui e mobilitata in tutti modi per fargli arrivare il messaggio: "Torna a casa". E lo invitato ad accettare quell'invito. Lo studente correggese si è convinto e ha accettato di essere raggiunto a Milano per essere riaccompagnato a Correggio. Nella notte la vicenda si è potuta considerare conclusa. Con un lieto fine. In mattinata gli agenti della polizia scientifica della Questura di Reggio avevano raccolto a Correggio alcuni oggetti solitamente usati dal giovane, per poter essere utilizzato nell'eventuale impiego dei cani molecolari, specializzati nella ricerca persone.