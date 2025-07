Correggio, rubano costosa bici elettrica da un'azienda

Correggio (Reggio Emilia), 2 luglio 2025 - Si sono introdotti in due all’interno di un’azienda a Correggio. E approfittando del gabbiotto d’ingresso lasciato aperto, sono entrati senza forzare serrature, portando via una bici elettrica del valore di almeno 2.500 euro. Solo più tardi ci si è accorti del furto, subito denunciato ai carabinieri della caserma di Correggio, facendo avviare le indagini. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere fornite dal titolare dell’azienda, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare i due giovani presunti autori del furto, in quanto già noti alle forze dell’ordine per altri simili episodi. Si tratta di due giovani di 18 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia, uno dei quali gravato pure da un avviso orale del Questura, che risale al novembre scorso. Il furto è avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno, sotto lo sguardo delle telecamere di controllo. Nelle sacche laterali della bici c’erano anche le chiavi dell'abitazione ed il telecomando dei cancelli dell’azienda. Una volta identificati, i due giovani sono stati denunciati alla magistratura per il reato di furto aggravato in concorso.