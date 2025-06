Correggio, rubano soldi e profumo da negozio del centro storico

Correggio (Reggio Emilia), 29 giugno 2025 - I carabinieri di Correggio indagano su un furto avvenuto verso le quattro di oggi ai danni della profumeria erboristeria La Ginestra, situata in corso Mazzini, in pieno centro storico. Alcuni residenti si sono accorti dell’intrusione, dando subito l’allarme ai carabinieri, arrivati in pochi minuti. Ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino, composto dal denaro del fondo cassa, ma soprattutto da diverse confezioni di profumi, anche di marca, per un bottino di alcune migliaia di euro. Una volta avvisati di quanto accaduto, sul posto sono arrivati anche i titolari del negozio per iniziare l’inventario. I ladri, per entrare, hanno forzato una porta, lasciando danni strutturali all’ingresso. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del furto, sperando pure nell’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona.