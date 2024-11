Correggio, sbanda in auto e finisce in ospedale

Correggio (Reggio Emilia), 8 novembre 2024 - Una ragazza di 19 anni, residente a Bergamo ma domiciliata a Rio Saliceto, è rimasta ferita in un incidente accaduto in mattinata in via Campagnola, alle porte di Correggio. Si è trattato di una sbandata improvvisa a bordo di una Fiat Cinquecento, su cui la giovane viaggiava. La vettura ha urtato un palo della segnaletica stradale per poi ribaltarsi nel fossato laterale. Un passante ha dato l’allarme ai soccorsi, arrivati in breve tempo con l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica della Bassa. Per fortuna la giovane, nonostante la particolare dinamica dell’incidente, non sembra aver riportato traumi di rilievo. Inizialmente, temendo fosse incastrata nella vettura, sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco, che hanno avuto il compito di mettere l’auto in sicurezza. La giovane, dopo le prime valutazioni sanitarie, è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici. Non risulta essere in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Evidenti i disagi al traffico nell’orario di punta.