Correggio, sbandata in auto sulla "solita" strada

L'incidente in via Campagnola

Correggio (Reggio Emilia), 30 gennaio 2023 - Ennesimo incidente in via Campagnola a Correggio, la strada che collega a Rio Saliceto, una arteria viaria di competenza provinciale che molte volte risulta essere teatro di schianti fra veicoli e di sbandate fuori strada. Nel tardo pomeriggio i soccorsi sono stati mobilitati per un uomo di 67 anni, residente in zona, finito fuori strada alla guida di una Fiat Panda, che si è fermata in un campo dopo l’urto contro un ostacolo a bordo carreggiata. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al 118, facendo intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano. Sono arrivati pure i vigili del fuoco da Carpi e da Reggio per collaborare alle operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza la vettura coinvolta nella sbandata. Le condizioni del conducente non risultano gravi. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato portato in ospedale a bordo dell’ambulanza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Si allunga così il numero di incidenti in quella strada, nonostante gli interventi di messa in sicurezza realizzati in vari tratti dell’importante arteria viaria.