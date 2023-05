Correggio, scontro tra due auto e un furgone all’altezza dell’entrata di un’azienda: un ferito

Un tamponamento fra auto ha provocato disagi, ieri mattina all’ora di punta, su un tratto di via della Pace, alle 8,30, coinvolgendo due auto e un furgone. Uno schianto all’altezza dell’accesso al cortile di un’azienda, favorito dall’asfalto reso viscido dalla pioggia. Uno degli automobilisti ha riportato traumi non gravi. Illesi gli altri due conducenti. Immediato il soccorso, garantito da un medico modenese in transito in auto in quel momento. Un simile incidente, senza conseguenze alle persone, si è verificato, sempre ieri mattina, sulla circonvallazione di Fabbrico, con un tamponamento fra un autocarro Fiat Iveco e una Ford Fiesta.