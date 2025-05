Correggio sfida Breganze per la promozione in A1: stasera la finale decisiva

Dentro o fuori: se Correggio vince a Breganze stasera alle 20,45 la gara di ritorno della finale play-off di Serie A2 con due o più reti di scarto viene promossa in A1; se perde o pareggia, resta in A2, con relativa promozione del Breganze.

In pratica una stagione in cinquanta minuti senza alcuna possibilità di appello. La situazione sorride al Breganze che ha vinto la regular season e poi si è imposta a Correggio per 2 a 1. Quindi se Correggio vincesse con un gol di scarto, le squadre sarebbero completamente pari, ma con i veneti meglio piazzati in regular season contro i reggiani giunti secondi.

"Siamo arrivati alla fine della stagione, giocando una partita che per molti di noi è la più importante della carriera – dice Eduard Granell, tecnico della BDL Mini Motor Correggio - la giocheremo come se fosse l’ultima partita della vita. Qualunque cosa accada, siamo molto orgogliosi di tutto ciò che abbiamo fatto in questa annata".

Nei tre precedenti stagionali, mai rispettato il fattore campo: due vittorie venete al PalaPietri e un successo correggese al PalaFerrarin. Quindi il Breganze, pur forte e quadrato, non è imbattibile. Granell avrà a disposizione i portieri Nicolò Salines e Federico Pedroni, gli esterni Manuele Pedroni, Mauro Menendez, Ernest Cinquini, Edoardo Righi, Alessio Caroli, Diego Casari, Gabriel Tudela e Matteo Holban. Anche il Breganze sarà al completo.

Diretta youtube, sito Fisr. Alla Bdl non mancherà il supporto dei tifosi: la società ha messo a disposizione un pullman gratuito per chi vorrà seguire la squadra in Veneto: partenza alle 17.30 dal palasport di Correggio, rientro dopo la partita. Necessaria la prenotazione al numero 366 2181319.

Giovanili. Inizio con alti e bassi per le reggiane alle finali dei campionati italiani. A Breganze, tra gli under 11, Breganze-Roller Scandiano 8-1, Thiene-Rotellistica Scandianese 5-1, Bassano-Roller Scandiano 7-1, Breganze-Rotellistica Scandianese 2-2, Rotellistica Scandianese-Roller Scandiano 5-1. A Seregno, tra gli under 17, girone A: Scandiano-Sandrigo 1-2, Valdagno-Scandiano 2-11, Scandiano-Seregno 9-1, Scandiano-Fortemarmi 2-5; girone B, Pumas Viareggio-Correggio 6-1, Trissino-Correggio 4-2.

Claudio Lavaggi