"CORREGGIO: Si Gioca Sotto le Stelle - Ludoteca, Dialogo Interrotto & Laboratorio Creativo"

Stasera dalle 21 alla Casa nel Parco, a Correggio, torna la "Ludoteca sotto le stelle" con una selezione di giochi da tavolo per tutte le età e gusti, nella cornice serale del Parco, per scoprire modi, tattiche e strategie di gioco. Domani alle 21 a palazzo dei Principi, in centro, è in programma "Il dialogo interrotto", memorie del Correggio nella pittura europea moderna e contemporanea, con l’intervento della professoressa Cristina Casoli. Venerdì dalle 16,30 alla Casa nel parco laboratorio creativo di modellazione 3D con sculture digitali, a cura de La Tata Robotica.