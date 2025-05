Correggio, sospettato di spaccio nell'area delle scuole

Correggio (Reggio Emilia), 24 maggio 2025 - I carabinieri della caserma di Correggio, insieme al nucleo cinofili di Bologna, hanno condotto un’operazione antidroga partita da una scuola, che inizialmente non ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti. Ma approfondimenti su un individuo cinquantenne trovato nei pressi della scuola ha permesso di scoprire che essere conosciuto proprio per spaccio. E’ stato deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione, in centro a Correggio, dove i carabinieri l’altra mattina hanno rinvenuto due bustine termosaldate contenenti sostanza cocaina, insieme a un telefono cellulare, un bilancino di precisione, materiale da taglio e confezionamento. Materiale, trovato nascosto tra i cuscini del divano, e sottoposto a sequestro, come da prassi in questi casi. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si sta cercando di capire se il possesso della droga, trovata nell’abitazione dell’uomo, possa essere collegata anche ad attività di spaccio, che ormai da tempo viene segnalata in particolare tra giovani e giovanissimi, coinvolgendo anche zone vicine alle scuole e parchi pubblici del territorio locale.