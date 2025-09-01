Correggio, spaccia droga e minaccia i debitori

Correggio (Reggio Emilia), 1 settembre 2025 - L’indagine è partita dall’arresto di un uomo per furto, il quale in fase di interrogatorio ha confidato di dover rubare per saldare debiti di droga con un cinquantenne marocchino abitante a Correggio, il quale pur di rientrare nel credito non avrebbe esitato a picchiare e minacciare di morte il debitore. Gli accertamenti dei carabinieri di Correggio hanno portato al cinquantenne, sottoposto a un controllo mirato che ha fatto emergere una presunta remunerativa attività di spaccio di cocaina che pare durasse ormai da cinque anni. Il nordafricano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Poi, condividendo le tesi investigative, l’autorità giudiziaria ha emesso pure la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo. La perquisizione domiciliare ha fatto rinvenire alcune dosi di cocaina e messaggi sospetti sul telefonino. Proprio dalle utenze del cellulare sono emerse persone che si sono rivelate essere clienti del 50enne a cui da anni si rivolgevano per acquistare cocaina. La droga era anche ceduta a credito, ma se il debito non fosse stato saldato sarebbero partiti minacce e violenze. Ora il cinquantenne è stato portato in carcere.