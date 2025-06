Correggio, spray e cacciavite per rapinare una pensionata

Correggio (Reggio Emilia), 13 giugno 2025 - Era entrato nel cortile dell’abitazione di una pensionata di 83 anni, dopo aver scavalcato il cancello. Ha finto di averr bisogno di aiuto per poi minacciare l’anziana con uno spray e un cacciavite, costringendola a consegnare un anello d’oro. Poi era fuggito. I carabinieri della caserma di Correggio, la cittadina teatro del fatto, hanno raccolto la denuncia e avviato la indagini, grazie soprattutto ad alcune testimonianze, che hanno portato all’identificazione di un quarantenne abitante in zona, accusato di rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Era accaduto nella serata del 28 maggio. La vittima era da subito riuscita a fornire un importante identikit del malvivente, che per farsi aprire la porta aveva suonato il campanello, fingendo di aver bisogno di aiuto. Ha afferrato una confezione di spray antiparassitario trovato vicino alla porta per poi spruzzarlo verso la donna. Ha poi estratto il cacciavite per farsi consegnare l’anello che la pensionata aveva alla mano destra. Poi è fuggito scavalcando il cancello. Alcuni testimoni erano intervenuti, ma senza riuscire a fermare il quarantenne, pare già noto alle forze dell’ordine e identificato anche da un riconoscimento fotografico.