Correggio, tributo ai The Who: "Buon compleanno Roger"

Nell’ambito della mostra "The Kids Are Alright-60 anni di The Who", ospitata con successo a palazzo dei Principi di Correggio, oggi è in programma un evento nella ricorrenza del compleanno numero 80 di Roger Daltrey, cantante della band. Nel pomeriggio la curatrice della mostra, Elena Bagarotti, è disponibile per visite guidate all’esposizione, che si arricchisce di nuovi pezzi.

E alle 20,30 un doppio concerto di tributo a The Who alla sala XXV Aprile, in Piazzale 2 Agosto a Correggio. Sul palco due band storiche della scena reggiana: Ready Steady Who! che ripercorreranno la prima parte di carriera di The Who, incentrata sul sound e sulle canzoni degli anni Sessanta.

A seguire, The Substitutes, che si concentreranno sul repertorio centrale della band londinese, in particolare sulle due opere rock Quadrophenia e Tommy, che hanno reso il gruppo di Pete Townshend noto nel mondo.

Prima e dopo i concerti, in programma un dj set di Daniele Guerzoni con selezione di brani soul a intrattenere i presenti. L’ingresso alla mostra e al concerto serale è gratuito. Per informazioni: tel. 335-6638910.

a.le.