Correggio, usa il telefonino dell'amico e poi lo ruba

Correggio (Reggio Emilia), 14 agosto 2023 – Si è recato da un amico per una visita, ma approfittando della distrazione del padrone di casa gli ha rubato il telefonino. La visita si è così trasformata in una denuncia per furto, inoltrata dai carabinieri di Correggio ai danni di un uomo di 32 anni di origine straniera, accusato di aver rubato il cellulare a un amico di 45 anni. Il 32enne ha chiesto di poter effettuare una telefonata col cellulare dell’amico. Poi è uscito di casa insieme al proprietario e alla moglie. Questi ultimi, poco dopo, si sono accorti di non avere il telefono. Hanno controllato se lo avevano dimenticato a casa. Ma dell’apparecchio nessuna traccia. E alle chiamate risultava spento. Si è subito pensato ad una azione furtiva dell’amico. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri di Correggio, le cui indagini hanno portato alla segnalazione per furto del 32enne, oltretutto già noto alle forze dell’ordine per simili reati.