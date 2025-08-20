Correggio, vandalismo alla scuola elementare dell'Espansione Sud

Correggio (Reggio Emilia), 20 maggio 2025 - Atto vandalico la notte scorsa alla scuola elementare Antonio Allegri, all’Espansione sud di Correggio. Ignoti hanno lanciato sassi contro una finestra provocando la rottura della tapparella e del vetro e imbrattato con scritte il muro e le altre finestre della facciata. Nei prossimi giorni, appena valutata l’entità del danno, il Comune sporgerà denuncia contro ignoti. Ci si è già attivati per quantificare il danno e procedere al più presto con la sostituzione della tapparella e del vetro danneggiati. Il sindaco Fabio Testi segnala come le tapparelle fosse state riverniciate da poco dall’associazione dei genitori, per riqualificare la scuola e cancellare alcune scritte fatte da ignoti negli ultimi anni. Per il sindaco si tratta di un gesto “che denota in chi lo compie mancanza di senso civico e di rispetto del bene pubblico, patrimonio realizzato e tenuto un buone condizioni con il contributo di tutti i cittadini. Occorre lavorare ancora di più per trasmettere a tutti il valore del patrimonio pubblico”. Da segnalare come questo caso non sia affatto isolato. Come dimostrano anche i recenti vandalismi ad arredi pubblici e spazi ricreativi di Correggio, oltre che in paesi limitrofi, come a Rolo, dove erano state imbrattate le pareti, poi ridipinte da genitori e alunni.