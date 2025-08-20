Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaCorreggio, vandalismo alla scuola elementare dell'Espansione Sud
20 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Correggio, vandalismo alla scuola elementare dell'Espansione Sud

Correggio, vandalismo alla scuola elementare dell'Espansione Sud

Nella notte ignoti hanno danneggiato una finestra e imbrattato una parete

I danni lasciati alla scuola

I danni lasciati alla scuola

Correggio (Reggio Emilia), 20 maggio 2025 - Atto vandalico la notte scorsa alla scuola elementare Antonio Allegri, all’Espansione sud di Correggio. Ignoti hanno lanciato sassi contro una finestra provocando la rottura della tapparella e del vetro e imbrattato con scritte il muro e le altre finestre della facciata. Nei prossimi giorni, appena valutata l’entità del danno, il Comune sporgerà denuncia contro ignoti. Ci si è già attivati per quantificare il danno e procedere al più presto con la sostituzione della tapparella e del vetro danneggiati. Il sindaco Fabio Testi segnala come le tapparelle fosse state riverniciate da poco dall’associazione dei genitori, per riqualificare la scuola e cancellare alcune scritte fatte da ignoti negli ultimi anni. Per il sindaco si tratta di un gesto “che denota in chi lo compie mancanza di senso civico e di rispetto del bene pubblico, patrimonio realizzato e tenuto un buone condizioni con il contributo di tutti i cittadini. Occorre lavorare ancora di più per trasmettere a tutti il valore del patrimonio pubblico”. Da segnalare come questo caso non sia affatto isolato. Come dimostrano anche i recenti vandalismi ad arredi pubblici e spazi ricreativi di Correggio, oltre che in paesi limitrofi, come a Rolo, dove erano state imbrattate le pareti, poi ridipinte da genitori e alunni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata