"Correvo in casa: ho vinto, sono felicissimo"

Ottima partecipazione in quantità e qualità alla ’21 di Reggio Emilia’, manifestazione organizzata dall’Atletica Reggio in particolare sulle distanze competitive della mezza maratona (km 21,097) e sulla 10 chilometri, gare entrambe certificate a livello internazionale. Circa 1000 le presenze alle prove agonistiche, più 700 altri podisti e non a coprire le prove non competitive. I pronostici sono stati tutti rispettati. Iniziamo dalla 10 chilometri che vedeva al via la stella italo-ucraina Sofiia Yeremchuk, primatista italiana sulla distanza di maratona e di mezza: puntava anche a quello sulla 10, ma ha chiuso in 31’52, contro il record della Battocletti di 31’36. La Yaremchuk sarà un punto di forza della nazionale italiana alle olimpiadi di Parigi.

"Percorso, clima, preparazione, era tutto perfetto – dice Sofiia –, ma non ho trovato la mia giornata migliore e le gambe non giravano come avrei voluto. Sono comunque felice di aver fatto il mio personale (-14’’, ndr) a distanza di tre anni". Seconda Anna Arnaudo 32’24, a soli quattro secondi dal suo miglior tempo in carriera. Nella sfida per la terza posizione prevale Federica Zanne in 33’39, sulla gemella Giulia Zanne in 33’40. Decima Elena Fontanesi (Self) in 37’14, 20ª Caterina Filippi in 39’32".

"Sono felicissimo – dice Yassin Bouih che ha vinto tra i maschi in 28’43 –, ho migliorato il mio personale, dimostrando che c’è ancora un reggiano capace di correre la distanza sotto i 29 minuti. Certo, correvo praticamente in casa e conoscevo ogni via e ogni curva e questo credo che mi abbia aiutato. Ora me ne vado un mese in Sudafrica, avendo nel mirino gli europei di Roma e le olimpiadi di Parigi".

A seguire, Ahmed Ouhda (che gli ha fatto da lepre per 6 chilometri) in 29’19, su Nicolò Gallo in 29’49; sesto Nicolò Cornali (Atl. Reggio) con il personale di 30’06. Sulla 21 chilometri il successo è andato all’eritreo Freedom Amaniel in 1h03’54 seguito da Marco Filosi in 1h06’05. Settimo Salvatore Franzese in 1h10’08, 26° Federico Davoli in 1h17’15. Al femminile s’impone Marika Accorsi con 1h16’52 nel duello con Barbara Bressi (Self) in 1h.16’56. Ottava Rosa Alfieri in 1h22’49, 10ª Alessia Rondoni in 1h27’52.

"A metà gara avevo un ritardo di un minuto e mezzo – dice la Bressi – forse non ci ho creduto sino in fondo, perché poi ho chiuso a soli 4 seconda dall’Accorsi. Chissà: se invece di un arrivo in curva, ci fosse stato un rettilineo e vedendola prima, forse avrei potuto raggiungerla, ma sono contenta così e il tempo mi gratifica perché sto uscendo da un serie di malanni". Sabato si erano svolte anche le prove festose e non competitive, come la Vaneton Sprint, gara di velocità sul tartan, e la "Corri con me" di 2,5 km, adulto e bambino in coppia. Proprio Yassin Bouih aveva fatto da apripista… ma in biciletta. Premi agli istituti scolastici più numerosi, come Rodari fra i nidi, Freire fra le scuole d’infanzia e Ghiarda fra le primarie.