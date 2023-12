Corruzione ma senza l’aggravante. De Lucia condannato a due anni

Due anni, con la sospensione condizionale della pena, per corruzione. È la condanna decisa ieri all’esito del rito abbreviato, per l’ex consigliere comunale 55enne Carmine De Lucia, nell’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta sulla compravendita di loculi nel cimitero di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, suo paese d’origine. Per lui il pubblico ministero della Dda di Napoli Luigi Landolfi aveva chiesto 6 anni per corruzione con l’aggravante di aver agevolato il clan camorristico Massaro. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Federica De Bellis ha riqualificato il reato in corruzione semplice. De Lucia è accusato in concorso con due persone: Domenico Nuzzo, ritenuto contiguo alla cosca, al quale ieri sono stati comminati 9 anni per estorsioni con l’aggravante 416 bis (per lui ne erano stati chiesti 15), e Giuseppe Pascarella, custode del camposanto e concessionario dei servizi commerciali, che invece sarà giudicato col rito ordinario. Altra condanna di ieri riguarda Carmine Liparulo, per estorsione: 5 anni e 2 mesi.

De Lucia era stato arrestato l’11 gennaio nella sua casa di Reggio, dove abita da oltre vent’anni, dalla Finanza reggiana, delegata dalla Dda di Napoli, che ha coordinato gli accertamenti delle Fiamme gialle di Caserta e Marcianise. Tra gli indagati figurava anche Pasquale Crisci, vicepresidente della Provincia di Caserta e all’epoca dei fatti contestati consigliere a Santa Maria. Secondo l’accusa, che all’inizio contemplava anche l’agevolazione mafiosa ieri depennata dal gup, "De Lucia, come aggiudicatario di un modulo da 16 loculi, ha promesso e dato a Pascarella e a Nuzzo una somma di 400 euro per ogni loculo per ogni loculo venduto a terzi a 3.500 euro".

I fatti a lui addebitati risalgono al maggio 2020, sei anni dopo la fine del suo mandato in Sala del tri Tricolore. Dopo 22 giorni in custodia cautelare in carcere, prima a Reggio e poi a Bologna, De Lucia fu rimesso in libertà dal tribunale del Riesame. Davanti ai giornalisti, affiancato dal suo avvocato Ernesto D’Andrea, allora si sfogò: "Ho vissuto un incubo, pur non avendo mai fatto nulla di illecito".