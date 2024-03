"Corruzione per le mascherine". Un assolto e tre rinvii a giudizio. A processo anche Pietro Ragni

L’ingegnere Giovanni Morini, responsabile del servizio di prevenzione dell’Ausl, è stato assolto dalle accuse di truffa aggravata all’Azienda sanitaria locale e di frode nelle pubbliche forniture: "Il fatto non costituisce reato". Il gup Luca Ramponi ha anche rinviato a giudizio Pietro Ragni, ex risk manager dell’Ausl, nonché vicepresidente dell’Ordine dei Medici e gli imprenditori Lorenzo Scarfone di Poviglio e il trentino Paolo Paris. Il gup ha tolto ai due imprenditori, con l’ok della Procura, la misura cautelare dell’obbligo di firma. Ramponi ha emesso il non doversi procedere per due intermediari, il francese Robert Claude Birnbaum (avvocato Carmine Foreste), irreperibile, e la spagnola Isabel Martinez Sabal (avvocato Mariarosaria Valenti) "perché il fatto non costituisce reato". È il verdetto emesso ieri nell’udienza preliminare per sei imputati scaturita dall’inchiesta ‘The mask’ della Finanza, coordinata dal pm Marco Marano, su illeciti nel maxiappalto da 5,67 milioni di euro per la fornitura di mascherine, ritenute inidonee, affidato dall’Ausl nel 2020 durante la pandemia Covid.

L’Ausl si è costituita parte civile tramite l’avvocato Roberto Mariani. Il pm Giulia Galfano aveva chiesto 2 anni di condanna per Morini, l’unico ad avere scelto l’abbreviato, e il rinvio a giudizio per gli altri. L’ingegnere, difeso dall’avvocato Alessandro Sivelli, era accusato di aver omesso i controlli sulla genuinità di prodotti e documenti, "dando così copertura tecnica al materiale inidoneo, acquistato dall’Ausl grazie a un rapporto corruttivo instaurato dai due imprenditori con Ragni". Morini si è commosso: "Sono molto soddisfatto, anche se nessuno mi ridarà questi tre anni. Le perizie hanno dimostrato che i prodotti erano utilizzabili e conformi. Purtroppo i soldi spesi dall’Ausl sono stati vanificati dall’inchiesta". Il giudice ha disposto il vaglio del dibattimento per Ragni, che deve rispondere di corruzione; per Scarfone e Paris, accusati di corruzione, truffa e frode in pubbliche forniture. I due imprenditori sono stati prosciolti invece dai reati tributari – emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta – e dall’autoriciclaggio. Secondo il pm, a Ragni fu regalata una bici elettrica del valore di 2.500 euro, sequestrata dalla Finanza, in cambio dell’appalto da dare in forma diretta. "Chiariremo che Ragni ha agito solo nell’interesse dell’Ausl – dichiara l’avvocato Alessandro Nizzoli –. L’accusa di corruzione è ingiusta e ingenerosa". Scarfone (già coordinatore reggiano di Italia Madre, l’ex partito di Irene Pivetti) è assistito dall’avvocato Enrico Fontana, Paris dall’avvocato Massimo Amadori.

"Il proscioglimento – dichiara Fontana – conferma che non c’era una società di fatto formata per l’operazione, che le operazioni fiscali erano lecite e non vi fu autoriciclaggio, ma un pagamento reale delle mascherine ai fornitori stranieri". Sul rinvio a giudizio, dice: "Riteniamo importante l’assoluzione di Morini. Del regalo della bici si discuteva in chat già nel novembre 2019, prima della pandemia". Il processo per Ragni, Scarfone e Paris inizierà il 24 aprile.

Alessandra Codeluppi