Corsa a sindaco, il Pd ricandida Fausto Torelli

Fausto Torelli ricandidato sindaco alle elezioni amministrative del giugno 2024. Il Partito Democratico annuncia di aver chiesto al primo cittadino la disponibilità a un secondo mandato "come prosecuzione dell’esperienza politica della lista Montecchio Futura. Stiamo lavorando per confermare e ampliare l’alleanza", spiega Gianluca Fontana, segretario del circolo dem montecchiese, aggiungendo: "È il punto di partenza del percorso e fucina di idee per costruire insieme il programma e la compagine governativa". L’annuncio arriva a pochi giorni dalla notizia del finanziamento della tangenziale sud-ovest data dalla giunta insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Andrea Corsini.

È anche imminente la realizzazione della tangenziale nord. "In questo periodo le opere pubbliche, come il nostro palazzetto, subiscono molti rallentamenti e severi rincari. Non ci interessano le polemiche – dice il Pd –. Siamo a fianco degli amministratori, che si impegnano a trovare soluzioni per risolvere i problemi per il bene della nostra città".

f. c.