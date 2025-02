Corsa campestre, vinti 4 titoli regionali

Dai campionati regionali di corsa campestre organizzati a Correggio dalla Self Montanari e Gruzza, sono usciti diversi podi reggiani, compresi quattro ori. Tra le ragazze, titolo regionale per Allegra Iori dell’Atletica Reggio, in foto con le compagne con il pettorale 1758. Cristian Menozzi della Self vince nettamente tra i cadetti ed è la vera novità, avendo da poco iniziato con l’atletica leggera. Per la Corradini Rubiera, Alice Cherciu vince sui km 8, Mirko Masetti s’impone sui km 5 della categoria allievi.

Terzi posti per Osama El Mahfoudi (Guastalla-Reggiolo) nel corto km 3, Giulia Tonioni della Corradini tra le allieve su km 4 e Gloria Tarasconi sui km 2 riservati alla cadette. La Corradini Rubiera vince la classifica per società tra i ragazzi.

Strada. Doppietta Atletica Reggio con le vittorie di Fabio Ciati e Caterina Filippi, rispettivamente nella Salso-Fidenza e nell’Half Marathon Fontanellato. Sara Nestola della Corradini in 32’22’’ vince il Misano GP Run di km 10 disputato al Santa Monica; seconda Anna Arnaudo su Giulia Vettor e su Enrica Bottoni, anche lei Corradini, in 35’05’’.

A Treviglio, sesto posto di Patrick Francia nella Lions Half Marathon, chiusa in 1h09’46’’. Trail.

A Sestri Levante, secondo posto di Isabella Morlini nell’Andersen Trail (12 km, d+ 500 m) nel tempo di 1h07’53’’.

c.l.