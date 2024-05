Corsa contro il tempo per approvare i conti

Di fronte alle scarse possibilità di avere a disposizione lo schema di bilancio consuntivo 2023 entro domani, come invece speravano dal municipio, la giunta comunale di Poviglio sta compiendo una corsa contro il tempo per poter approvare il documento contabile prima del voto dell’8 e 9 giugno. La dirigente dell’ufficio finanziario del Comune, attraverso il legale di fiducia, ha dichiarato che la causa della mancata consegna del bilancio nei tempi previsti dalla legge sarebbe legata a carenze di organico, alle quali la giunta povigliese non avrebbe fatto fronte nonostante vari solleciti. Il sindaco Cristina Ferraroni, però, respinge queste accuse, segnalando come la situazione patrimoniale dell’ente – in seguito alle contestazioni della Corte dei conti su alcune scelte contabili effettuate negli anni scorsi, in consigliature precedenti – non abbia consentito nuove assunzioni.

Aggiunge, il primo cittadino, come fossero state avanzate delle soluzioni alle richieste del dirigente dell’ufficio finanziario, anche lo scorso febbraio. Ma che sarebbero rimaste senza risposta da parte della dirigente. Inoltre, già dal 2021, proprio per non addossare ulteriori mansioni alla dirigente, alla stessa era stato deciso di togliere alcuni compiti, per poterle fare avere più tempo da dedicare al bilancio e alle operazioni ad esso collegate. Scelta che, però, pare abbia provocato uno "scontro interno", affrontato da subito anche a colpi di carte bollate. Le stesse a cui ora potrebbe ricorrere l’attuale amministrazione comunale di fronte alla difficile situazione che si sta creando. Pur se si stanno cercando le soluzioni che possano consentire di approvare il bilancio consuntivo 2023 entro la data delle elezioni comunali, evitando ogni possibile conseguenza. Compresa l’ipotesi del commissariamento dell’ente, che lascerebbe il Comune di Poviglio senza una giunta già subito dopo le elezioni. Ipotesi che si sta cercando di evitare in ogni modo attraverso consulenze di segreterie comunali, esperti legali e della Prefettura.

Antonio Lecci