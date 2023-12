Corsa contro il tempo per evitare il fallimento di Ems Group

Tutta l’amministrazione comunale - maggioranza e minoranza - si sta muovendo affinché arrivino in porto le serrate trattative in corso tra Ems Group e due soggetti (un fondo d’investimento e un gruppo industriale), interessati ad acquisire il colosso montecchiese del packaging dallo Xenon Private Equity, con sede in Lussemburgo. Ems è un’azienda ottima in cui lavorano 250 persone, ma attanagliata da una crisi finanziaria (si parla di un passivo di 300 milioni di euro); martedì 5 scadrà la protezione della Procedura di composizione negoziata della crisi, ma se le offerte fossero concrete ed affidabili il giudice potrebbe decidere una proroga.

In caso contrario si "scongelerebbero" le istanze fallimentari ed i decreti ingiuntivi richiesti dai creditori. Sollecitato dai consiglieri Rocca e Fiorentino della lista civica "Viviamo Montecchio", ieri in Consiglio comunale il sindaco Torelli ha illustrato la situazione. Ha assicurato di seguire in prima persona, insieme alla vicesindaca Roberta Dieci e all’assessore Stefano Ferri, lo sviluppo della Procedura, incontrando sia la direzione aziendale che i sindacati, e partecipando alle riunioni in Regione. Tutti i consiglieri hanno condiviso, come obiettivi principali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la tutela dell’indotto e del know-how che Ems (e le aziende storiche che compongono il gruppo) aveva creato sul territorio.

f.c.