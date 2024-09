Corsa in pigiama per i bambini a sostegno dei malati tumorali

A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno oltre 40 città italiane - e per la prima volta anche Reggio Emilia - come quelli che scenderanno in pista il prossimo 20 settembre, in occasione della Pigiama Run. La storica corsa-camminata in pigiama di Lilt, a sostegno dei bambini malati di tumore. Informare sul tema è anche lo scopo della pigiama run, che si svolgerà alle 19 in tutte le città italiane che ne prendono parte. A Reggio l’appuntamento, inserito nel programma della diciannovesima edizione della Settimana della salute mentale, si svolgerà al Campus San Lazzaro-Ausl con partenza dal padiglione Villa Rossi, dove i concorrenti saranno al via per percorrere 3 chilometri all’interno di un circuito che si snoderà all’interno del parco dell’ex San Lazzaro. Si tratta di un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche. A Reggio Emilia la pigiama run di Lilt ha trovato la collaborazione di Uisp, Ausl, Croce Rossa e Associazione Vittorio Lodini. A presentare l’iniziativa sono stati Ermanno Rondini (presidente Lilt Reggio Emilia), Alessandro De Fanti (primario pediatria del Santa Maria Nuova), Guglielmo Ferrari (presidente associazione Lodini), Evelin Iotti (Uisp), Lia Gallinari (Ausl).

"Anche a Reggio Emilia - ha spiegato Ermanno Rondini - per la prima volta arriva la pigiama run , la camminata/corsa in pigiama, organizzata al parco San Lazzaro, luogo simbolico della psichiatria reggiana, che vuole richiamare l’attenzione sui bambini colpiti da malattie neoplastiche. A Reggio Emilia la pigiama run è inserita nella settimana della salute mentale, per ribadire che il benessere psicofisico si può migliorare attuando delle politiche di prevenzione primaria e promozione della salute efficaci nel ridurre il rischio di patologie oncologiche sia in età adulta sia infantile. Nel corso degli anni abbiamo visto un lieve ma progressivo aumento dell’incidenza dei tumori infantili, ma anche un notevole incremento delle sopravvivenze". In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, Lilt erogherà poi ai piccoli pazienti servizi fondamentali. Per iscriversi (o fare una donazione) basta andare sul sito pigiamarun.it Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro, 5 euro per i bambini under 7. Per info 0522 283844.

Stella Bonfrisco