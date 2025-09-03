Corsi ad hoc e consigli: "Mai opporre resistenza"

"Una delle prime cose che ci vengono insegnate dalle forze dell’ordine è di non opporre resistenza". Lo scandisce a chiare lettere Andrea Capelli, presidente di Farmacie Comunali Riunite, che affronta il tema della sicurezza. "Da tempo, ogni anno organizziamo, in collaborazione con la polizia di Stato e le forze dell’ordine, corsi di formazione per non farci trovare impreparati di fronte a rapine del genere. Anche quest’anno rinnoveremo l’importante iniziativa, aperta non solo al personale di Fcr, ma anche alle farmacie private", spiega.

Capelli poi pone l’accento su due fondamentali consigli che vengono dispensati sempre ai partecipanti. "Oggi è importante dotarsi di telecamere ad alta risoluzione in tutte le farmacie – chiosa – Questi strumenti tecnologici sono in grado ormai di contare anche quanti peli sulle braccia hanno questi balordi che nella maggior parte dei casi vengono riconosciuti e denunciati".

Inoltre, puntualizza, "è bene far sapere che nelle nostre farmacie, una volta che il denaro viene inserito nella cassaforte, neppure il nostro personale può più prelevarlo. Solamente i vigilanti addetti ai portavalori possono farlo. Questo speriamo che prima o poi scoraggino i tentativi dei malviventi, anche se purtroppo registriamo il fatto che questi balordi sono soddisfatti anche quando prendono ‘solo’ 200 euro dal registratore di cassa". Soldi che spesso, come dimostrato anche dalle indagini e dai risvolti giudiziari, vengono utilizzati per comprare droga.

"Il numero dei casi reggiani – prosegue Capelli – non è allarmante o emergenziale, ma è in linea con tutte le altre città purtroppo. Non dico che lo mettiamo in conto, ma ormai è una casistica che purtroppo rientra nella normalità".

Però c’è un aspetto che "preoccupa: di solito le rapine durano pochi secondo, mentre in una delle ultime capitate in ordine cronologico, a Corte Tegge (nel maggio scorso in via Garonna, col rapinatore poi individuato e arrestato due settimane dopo proprio grazie alle telecamere, ndr) il balordo non ha esitato a chiudersi dentro e ad agire con disinvoltura".

Capelli infine ci tiene a mostrare tutta la sua "solidarietà nei confronti delle due farmaciste aggredite a Santa Maria di Novellara. Sono episodi spiacevoli che restano addosso per lungo tempo".

