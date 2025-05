Corsi di italiano, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti Aali (Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana) per l’anno scolastico 2025/2026. L’offerta formativa prevede corsi di livello A1 e A2, oltre al corso di primo livello-primo periodo didattico (ex scuola media) rivolti a cittadine e cittadini stranieri adulti. I corsi si svolgeranno a Scandiano alla sala al piano terra di Palazzina Lodesani in via Fogliani. L’attività è organizzata nell’ambito dell’offerta formativa provinciale per adulti. Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.