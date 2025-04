Corsi di italiano per stranieri: 40 allievi in classe

Quaranta persone di diverse nazionalità stanno imparando l’italiano grazie al corso per stranieri promosso da Comune di Boretto e Caritas parrocchiale, per favorire l’inclusione e l’integrazione. Vi aderiscono 37 donne e tre uomini, soprattutto asiatici e africani. Le lezioni sono curate dal Cpia Reggio Nord alla Bottega del tempo libero e in oratorio. L’iniziativa, gratuita per i partecipanti, si svolge col coordinamento didattico della professoressa Francesca Vittorelli del Cpia Reggio Nord e la docenza della professoressa Alessandra Demonte. Forte l’attenzione dedicata alle mamme partecipanti: è stati infatti attivato un servizio di babysitting, gestito da un’operatrice, per consentire alle donne con figli di frequentare le lezioni con maggiore serenità.