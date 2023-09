Corsi formativi per volontari della Croce Rossa

Nuovi corsi al via per aspiranti volontari della Croce rossa. Stasera a Reggiolo al via le lezioni, dopo una ottima partecipazione all’incontro di presentazione che si è svolto nei giorni scorsi, con una trentina di partecipanti. E a Bagnolo stasera alle 20,45 nella sede Cri locale di via Tassone viene presentato il nuovo corso di formazione, con partecipazione libera a tutti e senza vincolo di iscrizione. A Guastalla, invece, il primo incontro per presentare il corso è in programma lunedì 18 settembre alle 21 alla sede di via Allende. I corsi cercano volontari per rinforzare l’organico delle associazioni, che necessitano di forze nuove.