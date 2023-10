Corso della Croce Verde a Villa Minozzo per salvare delle vite

Inizia il prossimo lunedì, 9 ottobre, il corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde di Villa Minozzo, alla sede di piazza del Volontariato. "L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, a partire dai quattordici anni d’età, e a coloro che, per ragioni professionali, debbono acquisire un’idonea certificazione" spiegano in pubblica assistenza. L’attività formativa si articolerà in quattro serate, il lunedì e il giovedì, fino al 19 ottobre: "A volte la loro vita può dipendere dai primi interventi di chi arriva in suo aiuto, che non si deve mai sostituire al personale medico ma che deve però essere a conoscenza di come comportarsi al meglio nell’emergenza".

s.b.