Corso di sci di fondo. Stasera appuntamento

Questa sera è in programma la lezione teorica del Corso di sci di fondo organizzato dal Cai. La lezione è aperta a tutti, anche a chi non si è ancora iscritto al Corso. L’appuntamento è alle 21 nella sede del Cai in via Caduti delle Reggiane 1 H. Si parlerà di alimentazione, attrezzatura, abbigliamento e dell’organizzazione delle uscite. Le iscrizioni al Corso di sci di fondo terminano il 14 dicembre.