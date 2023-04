Corso Garibaldi in Ztl Commercianti in ansia "Mancano parcheggi Rischiamo di morire"

Curiosità, sconcerto, spirito battagliero. Questi gli stati d’animo nei commercianti intervistati all’indomani della delibera in Comune per l’entrata in vigore della Ztl in una zona nevralgica del centro storico. In pieno ponte del 25 aprile, da lunedì 24, atterrerà l’estensione della Ztl in corso Garibaldi, fino a piazza Roversi, e in via Ludovico Ariosto, da piazza Roversi all’intersezione con viale Monte Grappa. Subito si sono levate proteste, le quali molto probabilmente confluiranno in una raccolta firme.

Il Comune difende la delibera volta alla "sostenibilità ambientale, sicurezza della circolazione e qualità urbana in un tessuto urbanistico complesso", non concordano gli esercenti sui quali l’estensione va a impattare.

Da Gazzotti Sport il parere è assolutamente contrario: "Il problema sono i parcheggi – attacca Marco Zanetti - Vuoi chiudere al traffico ordinario? Va bene, ma se introduci una Ztl dove prima non c’era e non sostieni le attività e l’ingresso in centro con nuovi parcheggi nei dintorni non crei incentivi. Si rischia che le attività vadano a morire". "Dovrebbero uscire e sentire la gente – interviene Bruno Genitoni –, corso Garibaldi è già in sofferenza. Vicino alle zone attrattive, a Modena e Parma hanno messo i silos. Da noi le soste hanno una durata troppo breve. Mi propongo per fare da guida agli amministratori sulle criticità della loro città". Genitoni coglie la palla al balzo per apprezzare la libera iniziativa di un abitante di corso Garibaldi: "Di fronte al caro affitti, insostenibile per gli universitari, ha affittato tutti i suoi appartamenti a studenti. Siamo stati primi in Emilia-Romagna e terzi in Italia per qualità della vita, torniamo a quei livelli".

"Con via Ariosto chiusa dal cantiere sono venuti a mancare i box per i residenti, costretti quindi a occupare gli stalli disponibili. A me la vita non è cambiata, diverso è l’impatto per il pizzaiolo di fianco, non più raggiungibile dai clienti" dice Gianluca Berti di CB Weed Reggio Emilia.

Sulla disposizione amministrativa che mira ad aumentare il livello di protezione dell’area pedonale dice la sua Giusy Martino, di Altrostile bio profumeria: "Da cliente dei supermercati è una bella notizia, prolunga i tempi della passeggiata e costringerà gli automobilisti su via Ariosto a rallentare".

In via Porta Brennone Paolo Bigi vende pianoforti e strumenti musicali: "Da 45 anni il declino è inesorabile. Hanno delocalizzato troppo, il commercio ne soffrirà". "Gli assessori che prendono le decisioni vivono nella maggioranza fuori da Reggio e non conoscono la realtà del centro – aggiunge Ermanno Sasdelli, amico e pianista ingaggiato per suonare alla riapertura dell’ex Mercato Coperto –. Senza abbattere alberi, perché non utilizzano una porzione di Giardini per costruire parcheggi?". Sulla stessa lunghezza d’onda le colleghe e amiche Francesca Dallaglio, di Luce d’autore, e Cecilia Acerbi di Blank, su via Panciroli. "Ormai ci chiudono dentro – commenta Francesca –. Siamo andati incontro a una pandemia, ma teniamo aperto, nonostante i costi. È già tanto se chiudiamo i bilanci in pari. Devono capire che i reggiani vogliono arrivare con l’auto davanti al negozio. La città non offre molti incentivi dal punto di vista recettivo, che motivo è rimasto per venire in centro?". "Ho sentito un po’ di lamentele, staremo a vedere che succede", chiosa Corrado Schiatti di Ottica Salani.

Lara Maria Ferrari