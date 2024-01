Corso per imprenditrici totalemente gratuito: iscrizioni entro il 15 gennaio

Una nuova avventura formativa tutta dedicata alle donne della nostra regione. È la proposta di Arci Reggio e Unione dei Comuni Tresinaro Secchia con il sostegno della Regione che, per il terzo anno, punta a favorire l’accesso e a migliorare la qualificazione dell’attività lavorativa delle donne come lavoratrici autonome, imprenditrici o professioniste. Si chiama Wow 3.0 (Wonderful Opportunity Women), un progetto gratuito per imparare tutto ciò che occorre per aprire e gestire un’impresa. Il primo passo è iscriversi al corso di formazione riservato inviando una mail a wow@arcire.it entro il 15 gennaio. "Wow è l’opportunità perfetta – si legge in una nota – per acquisire le competenze necessarie e avviare la propria impresa, grazie a un percorso formativo assolutamente gratuito. È un’occasione unica per imparare e trasformare le idee in realtà imprenditoriali tangibili. Questi gli obiettivi del progetto: fornire alle donne che si iscriveranno (dai 18 ai 60 anni) esperienze di orientamento relativo ai propri talenti e ambizioni, caratteristiche convogliabili in un’attività imprenditoriale o in un’impresa sociale al femminile". Fornire alle donne un’adeguata preparazione ad affrontare l’apertura di un’impresa privata o sociale, la sua gestione e leadership necessaria. Wow intende favorire una rete comunitaria solida fra le donne partecipanti attraverso una piattaforma digitale permanente che possa sostenere lo scambio di informazioni, collaborazione e pratica dei feedback. Al termine del percorso, con un massimo di 10mila euro, saranno premiate una o due tra le imprese nascenti. Un finanziamento per contribuire all’avvio della start up. Per informazioni: 0522-392137.

m. b.