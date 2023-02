Aperte le iscrizioni al corso per tecnico informatico specializzato in servizi cloud e security, che inizia ad aprile al Centro formazione professionale Bassa Reggiana, struttura distrettuale con sede in via Allende a Guastalla. Il corso intende fornire competenze specialistiche in ambito digitale, rispondendo a specifiche esigenze occupazionali espresse dalle imprese del partenariato e, in generale, dalla crescente richiesta di profili It nel mercato del lavoro. Info: Francesco Gandolfi al Cfp (e-mail: [email protected]).