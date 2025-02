Corso preparatorio per la patente

La Rosa dei Venti, struttura di formazione e integrazione attiva ormai da alcuni anni, organizza un corso propedeutico in preparazione all’esame di teoria della patente, in programma il martedì e venerdì dalle 11 alle 12 alla sede dell’autoscuola Aurora, in centro a Novellara. Il corso inizia oggi. La partecipazione è gratuita, con iscrizione al 331-3567073 oppure inviando messaggio via mail a turismo@comune.novellara.re.it.

Il corso viene attivato al raggiungimento richiesto di un buon livello di conoscenza della lingua italiana. Si tratta di un’iniziativa utile soprattutto alle donne straniere, che con la patente di guida possono essere maggiormente indipendenti e integrarsi in modo migliore.