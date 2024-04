Corso progettista multimediale

Al via al Cfp (Centro formazione professionale) di Guastalla un corso di 500 ore, di cui 200 di stage, per progettista multimediale con competenze in comunicazione a marketing digitale. Le iscrizioni (tel. 0522-835217) si ricevono entro il 6 maggio con inizio lezioni il 15 maggio. Si tratta di un corso di formazione superiore con frequenza gratuita per i partecipanti. È una formazione per una professione molto richiesta dal mercato del lavoro, tanto che il precedente corso ha registrato un tasso di occupazione del 92%.