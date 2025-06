Corte dei Conti, l’accusa: "Vecchi ed ex assessori, c’è stato danno erariale: 625mila euro da risarcire"

"Un danno all’Erario di 625.159 euro". È l’ipotesi formulata dalla Procura regionale della Corte dei conti sul Comune reggiano, per la quale hanno ricevuto l’invito a fornire deduzioni l’ex sindaco Luca Vecchi (foto in alto), ora capo di gabinetto del presidente della Regione Michele De Pascale, gli ex assessori Matteo Sassi, Serena Foracchia, Natalia Maramotti e Alex Pratissoli - presenti quando fu firmata una delibera di giunta datata 27 settembre 2016 -. oltre a sei funzionari del municipio. Della cifra i magistrati contabili chiedono "integrale risarcimento". L’istruttoria, di cui ha dato notizia l’agenzia Dire, è stata condotta dalla Guardia di finanza (Nucleo di polizia economico-finanziaria) a partire da articoli di stampa sul procedimento penale - distinto da quello contabile - sui presunti appalti pilotati del Comune, che ha visto processate venti imputati: in primo grado, nel marzo 2024, furono tutti assolti a parte Santo Gnoni, ex responsabile dell’ufficio legale del Comune e il dirigente allora preposto al servizio Appalti Roberto Montagnani (per entrambi 1 anno e 6 mesi, pena sospesa), tra i destinatari dell’invito della Procura contabile, datato 27 maggio.

La condanna era stata emessa anche per Vincenzo e Lorenzo Corradini, padre e figlio, titolari dell’omonima autofficina di Reggio (1 anno, pena sospesa). Procura e difese hanno impugnato e ora si è in attesa della fissazione dell’Appello (pende la prescrizione). Il bando finito al centro delle condanne per la turbativa d’asta riguardava l’affidamento del servizio di ripristino della sicurezza stradale al Consorzio Cisa, di cui faceva parte l’autofficina Corradini, valore 950mila, secondo l’accusa in cambio di un accordo su una controversia su crediti vantati dall’autofficina verso il Comune per 2 milioni e 700mila euro. Da qui l’approfondimento contabile. L’operazione, ideata da Gnoni e Montagnani, prevedeva che l’autofficina si sarebbe accollata i debiti per il mancato pagamento dell’Imu che il Comune vantava con Immobiliare Cinque Effe, società terza rispetto al contenzioso - ma che aveva come rappresentante Vincenzo Corradini.

Le compensazioni a cui il Comune avrebbe dato l’assenso riguardavano non solo gli omessi versamenti pregressi dell’Imu della Cinque Effe dal 2011 al 2015, ma anche quelli futuri dal 2016 al 2017 per un totale di 625.159 euro. La parte rimanente del credito vantato dai Corradini è stata invece saldata dal Comune con un bonifico di 515mila euro. Secondo il pm contabile, l’offerta fatta ai Corradini sarebbe stata vantaggiosa perché l’affidamento – per 3 anni con una proroga tecnica di 6 mesi – avrebbe permesso alla ditta di recuperare i crediti e anche di accumulare un’esperienza tale "da aggiudicarsi praticamente a vita il servizio". La Finanza ha acquisito la delibera della giunta comunale (la 183 del 27 settembre 2016) che autorizzò Gnoni a stipulare l’accordo tra il Comune e i Corradini. L’atto transattivo vero e proprio non è stato trovato, "sebbene la forma scritta sia imprescindibile per i contratti dell’amministrazione pubblica". L’esistenza del contratto è stata confermata ai finanzieri da Vincenzo Corradini e, secondo i pm dimostrata "di fatto dalla mancata attivazione delle pretese tributarie" da parte del Comune. Nel documento inviato a funzionari e amministratori si rimarca che, in base alla legge, la compensazione tra debiti e crediti era ammessa "solo se spettanti al medesimo contribuente", ed esclusa "la possibilità di pagare il debito accollato tramite compensazioni".