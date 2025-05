Corte Spalletti Trivelli, un’escursione per scoprirne i tesori

Un’escursione alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi e pieni di storia della Val d’Enza. L’amministrazione di Sant’Ilario, in collaborazione con il Gruppo Storico Archeologico Val d’Enza, organizza per sabato 17 maggio una passeggiata con visita a Corte Spalletti Trivelli nell’ambito dell’iniziativa Andar per Corti. Ritrovo dei partecipanti alle 14:30 in via Val d’Enza 77, località Gazzaro (scuole). Obiettivo degli incontri fornire ai cittadini uno strumento per ampliare la conoscenza dei luoghi nei quali vivono e dare uno stimolo verso l’attenzione per ambiente e storia.

L’evento si inserisce in un weekend che vede Sant’Ilario trasformarsi in una vera e propria capitale di Arte, cultura e valorizzazione del territorio grazie alla Fiera di Primavera che ospita, tra gli altri, venerdì 15 maggio la Notte al museo con visita alla pinacoteca comunale e domenica 18 maggio la Via degli artisti nel corso di tutta la giornata. la famiglia Spalletti, attiva nel commercio dal 1500 nel Canton Ticino, approfittò della pace del trattato di Aquisgrana (1748) per espandersi a sud dell’Impero asburgico. In Emilia affittò fondi a mezzadri e avviò, con la famiglia Trivelli, un’attività nella seta. L’unione portò alla nascita dei Spalletti Trivelli.