Corte Sportiva respinge ricorso Nibbiano: Grasso squalificato per spareggio con Correggese

Inutile mossa del Nibbiano. Che si è visto bocciare dalla Corte Sportiva d’Appello di Bologna un ricorso relativo alla squalifica di due giornate inflitta al bomber Antonio Grasso che dovrà scontare l’ultima giornata di stop nello spareggio di domenica contro la Correggese. Il ricorso è stato respinto perché si possono impugnare soltanto i provvedimenti da 3 giornate in su, inoltre il club piacentino si è vista comunque addebitare la tassa reclamo.

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza una gara a Palmiero (Vianese) che quindi salterà la finale play-off di domenica 18 maggio contro la perdente dello spareggio Correggese-Nibbiano in onda questa domenica nella cornice dello stadio di Fiorenzuola.

In Promozione out fino al 21 maggio mister Paolo Vinceti (Vezzano) per gravi proteste che quindi seguirà da oltre la rete la semifinale play-off casalinga contro il Fornovo Medesano, fresco vincitore della Coppa Italia. Una giornata a Parisi (Campagnola), Dakoli (Castellarano), Ceci (Masone), Pederzoli (Sammartinese), Neri (Vezzano). A parte Pederzoli, i restanti quattro calciatori salteranno i rispettivi spareggi di play-off e play-out di domenica. Nessun provvedimento a carico di società o tesserati reggiani di Prima categoria. In Seconda categoria una gara a Borghi (Boiardo Maer), Branca (Casalgrandese), Zaccone (Puianello), Sighinolfi (Rubiera) e Baracchi (S.Faustino).

In Terza categoria tre giornate a Maicol Gottardo (Invicta Gavasseto) espulso dal campo per comportamento non regolamentare, entrava nello spogliatoio della squadra avversaria, cercando di colpire un calciatore ospite pure lui espulso. Due turni a Stefano Galeotti (Cadelbosco). Una giornata a Mossini (Cavriago), Costi (Gatta), Patteri e Soprani (Sporting Cavriago), Peterlini (Sporting Tre Croci). Dopo la finale del Memorial Presidenti una giornata ad Albarracin (Plaza Montecchio) e Alinovi (Vetto).

Federico Prati