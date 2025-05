Corte Tegge, rapina in farmacia. Minaccia la titolare col coltello. Preso l’incasso della mattinata

È entrato con il volto coperto e un coltello in mano, intimando la titolare di dargli tutti i soldi dentro la cassa. Il colpo messo a segno ieri alla farmacia di Corte Tegge, purtroppo, ricalca diversi episodi simili già avvenuti nella nostra provincia.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 12:30 di ieri, quindi vicino all’orario in cui il punto vendita avrebbe chiuso per riaprire poi nel pomeriggio.

Secondo quanto riferito dai carabinieri un uomo, col volto parzialmente coperto da una bandana e armato di coltello, ha fatto irruzione nella farmacia comunale situata in via Garonna, in località Corte Tegge a Reggio.

Sotto minaccia dell’arma, l’uomo si è fatto consegnare dalla titolare l’incasso della mattinata che ammonta, sempre secondo i primi rilievi, a un totale di alcune centinaia di euro. Appena preso il denaro si è poi dato alla fuga a bordo di un’autovettura di colore nero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: le indagini sono attualmente in corso. Le ricerche del rapinatore sono state tempestivamente avviate, al momento hanno dato esito negativo. Ieri pomeriggio il punto vendita è rimasto chiuso, come indicato dal cartello sulla porta, e riaprirà questa mattina alle 9.30.

Come detto, non è purtroppo la prima volta che una farmacia viene presa di mira da dei rapinatori. Un caso recente ed eclatante è quello dei due fratelli rapinatori arrestati ad autunno scorso, accusati di essere autori di tre colpi in altrettante farmacie del territorio.

I due entrarono nella farmacia Rivi di Novellara puntando la pistola contro il personale, ma non avevano calcolato l’appostamento in zona delle forze dell’ordine, programmato proprio per il susseguirsi di episodi criminali così simili tra loro.

Le forze dell’ordine avevano notato anche una certa frequenza di rapine proprio vicino all’orario di chiusura: esattamente come avvenuto ieri mattina alla farmacia di Corte Tegge.