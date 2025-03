Cortei dei ‘Patrioti’ e degli ‘antifascisti’. Ecco le modifiche e i blocchi del traffico

Il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità in occasione del corteo dei ‘Patrioti’ e delle contromanifestazioni degli ‘antifascisti’ di domani. In viale Montegrappa, intersezione con via Emilia San Pietro, dalle ore 16 interruzione della circolazione veicolare per il tempo necessario alla formazione del corteo; in via Emilia San Pietro, Piazza del Monte, via Emilia Santo Stefano, via Mazzini, Corso Cairoli e Piazza della Vittoria, stop al traffico dalle 16,30. Dalle 16 viabilità interrotta anche in viale Matteotti, in corrispondenza delle tribune dello Stadio Mirabello, per il tempo necessario alla formazione del corteo. In viale Olimpia, nel tratto compreso tra via Mirabello e via Matteotti: interruzione del transito veicolare, eccetto diretti Hotel Europa dalle 16; in piazzale Tricolore dalle 16,30 possibili rallentamenti e temporanee interruzioni. E dalle 16,30 in viale IV Novembre sino a fine manifestazione nel tratto compreso tra piazzale Tricolore e via monsignor Tondelli.